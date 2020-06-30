30.06.2020 (05:45)
Колонна военной техники условного противника была уничтожена летчиками ВВО в ходе лётно-тактических учений в Забайкальском крае
Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, завершили летно-тактическое учение.
В ходе учения летчики на Су-30СМ отработали элементы воздушного боя, прикрытие важных объектов инфраструктуры Забайкалья, вопросы аэронавигации, полета по заданному маршруту.
Кроме того, летчики на специализированном полигоне «Мухор-Кондуй» провели стрельбы из авиационных пушек по наземным целям, имитирующим колонны военной техники условного противника.
Задачи выполнялись в составе звеньев и пар в условиях сложной помеховой обстановки. В ходе ЛТУ выполнено более 20 самолетовылетов.
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