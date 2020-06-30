30.06.2020 (05:16)
В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курилах стартовали сборы командиров рот (батарей) и их заместителей
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине
и Курильских островах под руководством командиров соединений стартовали командирские сборы по дополнительной подготовке командиров рот (батарей).
В течение четырех дней более 100 командиров рот и батарей изучат вопросы организации боевой подготовки с учётом новых форм и методов боевого применения подразделений в условиях ведения боевых действий на незнакомой местности.
Также, с обучаемыми пройдут лекционные занятия по изучение руководящих документов регламентирующих боевую подготовку, учёт личного состава, эксплуатацию вооружения и военной техники.
В ходе командирских сборов будут проведение практические занятия по огневой подготовке с выполнением стрельб из автомата АК-74, пистолета Макарова, штатного вооружения МТЛБ, танков Т-72М, самоходных артиллерийских гаубиц, а также вождение колесной и гусеничной техники по пересеченной местности с преодолением естественных преград в дневных
и ночных условиях.
На завершающем этапе командирам рот предстоит сдать экзамены по всем предметам обучения, включающим в себя тактическую, физическую
и специальную подготовку.
Главным критерием оценки уровня подготовленности офицеров будет способность командиров рот качественно выполнять свои функциональные обязанности как в мирное время, так и в ходе боевых действий.
Для обеспечения учебного процесса задействовано около 50 единиц гусеничной и колесной техники.
За время учебных сборов командирам рот (батарей) предстоит пройти более 50 практических и теоретических занятий.