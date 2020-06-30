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30.06.2020 (04:41)

На Дальнем Востоке военнослужащие ВВО приступили к вождению боевой техники под водой

Танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в течение месяца прошли специальный курс подготовки по вождению танков под водой. Всего на обучение привлекалось более 100 экипажей современных танков Т-72Б3 и недавно поступивших «летающих» танков Т-80БВ.

Экипажи перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза, позволяющего дышать под водой. Данные навыки могут пригодиться экипажу в случае какой-либо экстренной ситуации.

Ориентирование танков при нулевой видимости под водой, при вождении по дну рек и водоемов, осуществлялось при помощи специального бортового устройства. Оно показывало отклонение танка от заданной траектории движения. Глубина водных преград составляла от 4 до 5 метров.

Кроме подводного вождения экипажи отработали погрузку и переправу на понтонных паромах,  которые развернули специалисты инженерных войск. Для переброски 46 тонных машин использовались понтоны из состава понтонно-мостового парка (ПМП).

Кроме того, военнослужащие мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного  в Приморском крае,  завершили подготовку к выполнению одного из самых сложных элементов боевой подготовки вождению боевой техники на плаву и под водой. Тренировки стартуют с начала следующей недели.

Военнослужащие на технике выполнят ряд маневров, таких как обход специальных буйков, обозначающих препятствия, отработают развороты.

В мероприятии будут задействованы многоцелевые легкобронированные тягачи, бронетранспортеры (БТР-80), танки  (Т-72Б), боевые машины пехоты (БМП-2) и другая военная техника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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