30.06.2020 (04:29)

Более 6300 граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ

Военными комиссариатами Восточного военного округа с начала весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу принято решений о призыве более 6300 граждан, в том числе более 2500 из них уже отправлены в войска. Всего до 15 июля специалистами военкоматов ВВО будет призвано и отправлено в войска более 9000 призывников проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Все граждане, прибывающие на сборные пункты Восточного военного округа, проходят обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Оно организовано в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимает не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник допускается на сборный пункт.

Всего на территории Восточного военного округа до 15 июля работают 11 сборных пунктов в 11 субъектах Российской Федерации.

На каждом находятся дезинфекционные подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они периодически обрабатывают помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых перевозятся призывники.

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