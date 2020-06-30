Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.06.2020 (04:29)

Более 6300 граждан Дальнего Востока и Восточной Сибири призвано в ВС РФ

Военными комиссариатами Восточного военного округа с начала весеннего 2020 года  призыва граждан на военную службу принято решений о призыве более 6300 граждан, в том числе более 2500 из них уже отправлены в войска. Всего до 15 июля специалистами военкоматов ВВО будет призвано и отправлено в войска более 9000 призывников проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Все граждане, прибывающие на сборные пункты Восточного военного округа, проходят обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Оно организовано в отдельных помещениях, расположенных на территории сборных пунктов. Сама процедура занимает не более 20 минут. В случае отрицательного результата на вирусную инфекцию призывник  допускается на сборный пункт.

Всего на территории Восточного военного округа до 15 июля  работают 11 сборных пунктов в 11 субъектах Российской Федерации.

На каждом находятся дезинфекционные подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Они периодически обрабатывают помещения, территорию сборных пунктов и транспортные средства на которых перевозятся призывники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Приморские поисковики обнаружили места крушений двух советских самолетов, один из которых разбился в 1943 году
Гидрографическое судно ТОФ «Пегас» завершило поход в район Курильских островов
На Камчатке экипажи противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации ТОФ начали подготовку к Главному Военно-морскому параду
В Приморской общевойсковой армии ВВО стартовали сборы понтонно-переправочных подразделений

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false