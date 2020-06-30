30.06.2020 (04:15)

Приморские поисковики обнаружили места крушений двух советских самолетов, один из которых разбился в 1943 году

Менее чем за неделю активисты поискового объединения «Авиапоиск» обнаружили места крушений двух самолетов - СБ в Хабаровском крае и Ил-28Р Приморском крае, один из которых погиб в годы Великой Отечественной войны.

Место падения советского скоростного бомбардировщика СБ, который потерпел крушение в 1943 году, было установлено в ходе сложной поисковой разведки в труднопроходимой болотистой местности вблизи озера Болонь Хабаровского края. По архивным данным самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном, место гибели которого было известно ранее. Экипаж обнаруженного самолета в составе трех человек погиб. В ходе первого этапа поиска обнаружены элементы парашютных систем и одежды летчиков. На месте установлена памятная табличка. Поиск останков экипажа будет продолжен.

Фронтовой бомбардировщик Ил-28Р был обнаружен в Ольгинском районе Приморья. По предварительным данным авиакатастрофа произошла в 1972 году. Точную информацию об экипаже и обстоятельствах удастся получить после кропотливой работы в Центральном архиве Минобороны страны.

Объединение «АвиаПоиск» уже более 10 лет активно занимается поиском погибших и пропавших без вести военных лётчиков на территории Приморского края и других регионов Дальнего Востока. Отрядом поисковиков найдены обломки десятков крылатых машин, большинство из которых состояли на вооружении морской авиации ТОФ. В текущем году активисты АвиаПоиска планируют проводить работы на 11 местах падения боевых самолётов на территории Приморского, Хабаровского края и Еврейской автономии.

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