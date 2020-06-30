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30.06.2020 (04:06)

Гидрографическое судно ТОФ «Пегас» завершило поход в район Курильских островов

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Пегас» завершило поход в район островов Курильской гряды.

Военные гидрографы в течение месяца проводили комплексное изучение прибрежной зоны островов и особенностей гидрологии моря. Были уточнены данные для внесения изменений в навигационные карты, проведены гравиметрическая съёмка и съемка рельефа морского дна, метеорологические исследования.

Все задачи, поставленные на период похода, специалистами выполнены в полном объёме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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