30.06.2020 (04:06)
Гидрографическое судно ТОФ «Пегас» завершило поход в район Курильских островов
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Пегас» завершило поход в район островов Курильской гряды.
Военные гидрографы в течение месяца проводили комплексное изучение прибрежной зоны островов и особенностей гидрологии моря. Были уточнены данные для внесения изменений в навигационные карты, проведены гравиметрическая съёмка и съемка рельефа морского дна, метеорологические исследования.
Все задачи, поставленные на период похода, специалистами выполнены в полном объёме.
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