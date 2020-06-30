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30.06.2020 (03:49)

На Камчатке экипажи противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации ТОФ начали подготовку к Главному Военно-морскому параду

На Камчатке летчики противолодочной авиации Тихоокеанского флота готовятся к участию в воздушной части Главного Военно-Морского парада, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге. В настоящий момент отработка слетанности в составе групп проводится в районе аэродрома Елизово и над акваторией Тихого океана.

В учебно-тренировочных полетах задействованы противолодочные патрульные самолеты Ил-38 отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России. Планируется, что в воздушной части Главного Военно-Морского парада Тихоокеанский флот представят два таких самолета.

На нынешнем этапе лётчики отрабатывают парный взлёт, технику пилотирования в строю, полет в составе пары по заданному маршруту, а также выход в заданную точку в соответствии с временным регламентом.

После завершения тренировок на Камчатке экипажи совершат перелет на аэродром Кипелово в Вологодской области, где будут совершенствовать своё мастерство уже совместно с другими участниками парада. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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