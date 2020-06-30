30.06.2020 (03:37)

В Липецком авиацентре завершились мероприятия в рамках месячника «Армия против наркотиков»

Ежегодное проведение месячника противодействия наркомании в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России – один из важнейших элементов системы, в ходе которого оцениваются эффективность работы должностных лиц подразделений и частей данного соединения Воздушно-космических сил по профилактике наркомании и наркопреступности, действенность мер по устранению причин данного вида правонарушений, благоприятствующих им условий, по противодействию незаконному обороту наркотиков среди военнослужащих.

В рамках проведения Всеармейского месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков» в инструкторско-исследовательском смешанном авиационном полку были разработаны планы мероприятий, направленных на предотвращение проникновения наркотиков в воинскую часть, предупреждение их распространения среди личного состава, активное выявление лиц, употребляющих наркотические средства, принятие к ним мер воспитательного, правового, дисциплинарного и медицинского характера. Мероприятия проводились под руководством заместителями командира полка по военно-политической работе подполковника Алексея Куракина.

Профилактические мероприятия проводились в тесной и непосредственной связи с воспитательной работой по утверждению здорового образа жизни военнослужащих, борьбой за уставной порядок.

Проводилась также разъяснительная работа по данной тематике. Для чтения лекций и проведения бесед приглашались квалифицированные специалисты медицинской службы, обладающие необходимыми знаниями по различным аспектам наркомании и токсикомании. В ходе недели правовых знаний были организованы выступления представителей военной прокуратуры и военно-следственного отдела, регионального управления МВД, в ходе которых военнослужащих информируют об уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота наркотических веществ.

Помимо этого до военнослужащих доводились меры правового и административного воздействия за изготовление, хранение и распространение наркотических средств, а в уголках правовых знаний в подразделениях размещаются информационные материалы об ответственности за правонарушения в сфере наркомании и об осуждении за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств.

Помимо этого члены семей военнослужащих, гражданский персонал частей и подразделений также были вовлечены в эту работу, участвуя в спортивной и культурно-массовой деятельности, пропагандирующих здоровый образ жизни. В рамках месячника среди военнослужащих и членов их семей проведены конкурсы по указанной тематике.



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