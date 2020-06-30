30.06.2020 (03:24)

В Государственном летно-испытательном центре завершился месячник противодействия наркомании

В Астраханской области в Государсвтенном летно-испытательном центре Минобороны России им.В.П.Чкалова (ГЛИЦ) завершился месячник «Армия против наркотиков».

В ходе месячника осуществлен комплекс мер, направленных на выявление лиц употребляющих наркотики, а также на профилактику этого пагубного явления.

Командованием ГЛИЦ были организованы встречи военнослужащих с представителями духовенства, в ходе которых были проведены беседы о нравственной стороне вопроса и об отношении религии к проблемам наркотической зависимости.

Также были проведены лекции, организованы общие собрания военнослужащих по тематике «Наркотики – угроза национальной безопасности и основной фактор подрыва демографического и социально-экономического потенциала страны», вечера вопросов и ответов, методические занятия, конкурс рисунков «Армия против наркотиков!».

В проведении «Единого дня правовых знаний» и «Недели правовых знаний» приняли участие сотрудники военной полиции и силовых структур региона в целях обследование военнослужащих на наличие в организме наркотических веществ.

В ходе проведения мероприятий месячника внимание личного состава было акцентировано на вопросах, касающихся ответственности за последствия незаконного оборота наркотиков, распознавания признаков потребления наркотиков, порядка действий при обнаружении лица в состоянии наркотического опьянения, популяризации здорового образа жизни.



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