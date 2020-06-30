30.06.2020 (02:35)

На Дальнем Востоке прошло учение дальней авиации с выполнением пусков ракет и дозаправкой в воздухе

В Амурской области прошло летно-тактическое учение с авиационным полком дальней авиации под руководством командира соединения гвардии полковника Андрея Малышева.

В мероприятии было задействовано более 10 экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95мс и самолетов-заправщиков Ил-78.

В ходе учения летчики дальней авиации отработали боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне в Камчатском крае, а также выполнили дозаправку в воздухе во время выполнения полетных заданий.

Дозаправка стратегических ракетоносцев проходила на высоте свыше 6000 метров на скорости более 550 километров в час. Дозаправка топливом в воздухе является одним из наиболее сложных элементов летной подготовки, при этом позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Продолжительность полетов экипажей дальней авиации составила более 8 часов.

Командиром авиационного соединения Андреем Малышевым отмечены слаженные действия экипажей при выполнении полетных заданий.



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