30.06.2020 (01:15)

В Краснодарском училище летчиков наградили лауреатов Международного салона «Архимед-2020»

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им.А.К.Серова наградили научно-педагогические коллективы, принимавших участие в XXIII Московском Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед 2020».

В ходе проведения Салона решением международного жюри представители училища были награждены золотой медалью за проект: «Стабилизированный вентильный аксиально-конический ветрогенератор постоянного тока» (авторы: Ярослав Кашин, капитан Александр Князев), серебряной медалью за проект: «Комбинированные жаростойкие покрытия лопаток турбин авиационных газотурбинных двигателей и газоперекачивающих установок» (автор: Владимир Панков), бронзовой медалью за проект: «Устройство для изучения опорных сигналов» (автор: майор Сергей Буканов).

Церемония награждения прошла в рамках заседания Ученого совета ВУЗа.

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