30.06.2020 (07:00)

В многопрофильном мобильном госпитале развернутом в Чите прошло голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации

Военные медики из мобильного полевого госпиталя развернутого в Чите приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Голосование персонала госпиталя проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В помещение, в котором проводилось голосование запускалось не более 2 участников голосования, с соблюдением социальной дистанции.

«Проведено голосование по поправкам в конституцию страны, участие в голосовании приняло 100% личного состава. Несмотря на выполнение важной задачи по лечению больных к голосованию подошли все ответственно» - уточнила Туяна Смагулова подполковник м/с заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части.

Медицинский персонал госпиталя обеспечен масками, перчатками и антисептиком, так же им выдавались одноразовые ручки.

«Проводилась процедура голосования с соблюдением всех требований санитарных норм, личный состав был обеспечен средствами индивидеальной защиты, также выдавались одноразовые ручки» - пояснила Туяна Смагулова.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь одного из соединений Восточного военного округа в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край. Медицинский персонал госпиталя с 7 июня 2020 года осуществляет прием и оказание медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.



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