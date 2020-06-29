29.06.2020 (21:35)

Тезисы интервью начальника Военной академии РВСН имени Петра Великого генерал-майора Леонида Михолапа

- Леонид Александрович, 2020 год для академии особенный – юбилейный. 7 декабря будет отмечаться 200-летие со дня образования военного учебного заведения. Как зарождалась и формировалась современная кузница подготовки офицеров для нового вида Вооружённых Сил – Ракетных войск стратегического назначения?

- Многовековая история развития ракетного оружия свидетельствует о тесной связи его с артиллерией. Поэтому зарождение и становление ракетного образования неразрывно связаны с офицерскими классами Артиллерийского училища, Михайловского артиллерийского училища и академии, ставшими сегодня Военной академией РВСН имени Петра Великого.

В зависимости от военных, экономических и политических факторов за прошедшие почти два столетия неоднократно корректировалось предназначение академии, области её профессиональной деятельности.

Уже в 1943 году, в академии был поднят вопрос об организации фундаментальной подготовки инженерных кадров по ракетной технике. В 1944 году создаётся специализированная кафедра с учебной лабораторией и открывается специальность по ракетному вооружению. Через год, 26 сентября 1945 года, новая специальность артиллерийской академии была развёрнута в факультет реактивного вооружения, в состав которого вошли уже две кафедры: реактивного вооружения и приборов управления реактивными снарядами. Этот факультет и положил начало систематическому отечественному ракетному образованию.

В 1946 году был произведён первый выпуск профильных ракетчиков. Надо отметить, что в момент открытия факультета никакого опыта систематической и организованной подготовки кадров по управляемому ракетному оружию дальнего действия ни у нас, ни за рубежом не было.

В становлении ракетных научно-педагогических школ академии сыграло большую роль участие преподавателей в работе коллективов советских специалистов по изучению опыта создания ракетного оружия Второй мировой войны.

- Каково профильное предназначение современных выпускников?

- В соответствии с задачей, поставленной командующим Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковником Сергеем Викторовичем Каракаевым, академия осуществляет подготовку кадров для Ракетных войск стратегического назначения, 12 Главного управления Министерства обороны, и Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации по 19 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки.

Подготовка офицеров осуществляется в соответствии

с федеральными государственными образовательными стандартами, а также квалификационными требованиями к выпускникам по образовательным программам высшего образования, разработанными в РВСН, с учётом современных потребностей войск: специалитета — по специальностям, связанным с эксплуатацией специальных технических систем и объектов, навигационно-баллистическим обеспечением, эксплуатацией ракетных комплексов и других; магистратуры — по специальностям, связанным с управлением

и техническим обеспечением воинских частей и соединений РВСН.

Кроме этого, мы осуществляем набор в филиал академии по программам среднего профессионального образования. Выпускники по этому направлению выходят из стен вуза прапорщиками. Все требования для поступающих определены в правилах приёма. Их можно изучить на официальном сайте академии.

- Выпуск офицеров в этом году состоялся 9 мая. Как проходила церемония? Много ли офицеров завершили обучение с отличием?

- В День Великой Победы в академии прошла торжественная церемония выпуска офицеров. На выпуске присутствовали заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Хаджисмелович Цаликов, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Викторович Каракаев и представители ветеранских организаций.

За высокие показатели в учёбе 24 выпускникам присуждены медали Минобороны России «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации, ещё более 40 выпускников получили диплом с отличием. Более 80 процентов выпускников продолжили службу в Ракетных войсках стратегического назначения.

Отмечу, что при подготовке к проведению мероприятий был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

- Леонид Александрович, каковы особенности приёма абитуриентов в этом году? Как академия готовится к нему?

- В целях проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции отбор кандидатов на поступление будет осуществлен в регионах их проживания. В период с 15 июля по 5 августа в субъекты Российской Федерации будут направлены выездные группы специалистов профессионально-психологического отбора, физической подготовки и других представителей вузов МО РФ.

Во взаимодействии с военными комиссариатами они будут проводить работу по оценке годности кандидатов по состоянию здоровья, проверке профессиональной психологической пригодности и уровня физической подготовленности.

Профессиональный отбор кандидатов будет осуществлен приёмными комиссиями вузов в период с 25 июля по 10 августа на основании поступивших из военных комиссариатов личных дел, результатов сдачи ЕГЭ, опубликованных на официальном информационном портале, заключений военно-врачебных комиссий, а также оценки выездными группами их мотивированности.

Зачисление прошедших по конкурсу кандидатов

на 1 курс пройдёт с 15 августа с выполнением мероприятий входного контроля с тестированием на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и двухнедельным карантином, в период которого будет проведен курс общевойсковой подготовки. Учебный год в академии начнется с 1 сентября 2020 года.

- Качественная подготовка специалистов невозможна без достойной и современной учебно-материальной базы.

Чем в этом смысле может гордиться академия?

- Особенность подготовки ракетчиков к несению боевого дежурства заключается в отсутствии возможности использования боевой техники в учебных целях.

Внедрение мультимедийных технологий в образовательный процесс – одно из важнейших средств информатизации образования. Это высокоэффективный инструмент, позволяющий предоставить как преподавателю, так и обучающемуся массив информации большего объёма, чем традиционные источники информации. Наращивание учебно-материальной базы академии позволяет активно внедрять интерактивные формы обучения слушателей и курсантов.

Самоподготовка курсантов проходит с использованием перспективных тренажёрных систем и симуляторов, различных интерактивных сервисов и мультимедийных программ на современной компьютерной технике. Каждый курсант в процессе обучения использует портативные компьютеры (планшеты) с методическими рекомендациями по освоению учебных программ и уникальной электронной библиотекой, что позволяет использовать часы самостоятельной подготовки с максимальной пользой.

Расширяется номенклатура и количество учебно-тренировочных средств и для проведения исследовательских командно-штабных военных игр с целью отработки вопросов ведения различных действий, наработки навыков и умений, необходимых в реальных условиях.

Поэтому сегодня, можно с уверенностью утверждать, что система подготовки офицерских кадров не только полностью обеспечивает потребность РВСН в высококвалифицированных офицерских кадрах, но и успешно развивается на новейшей учебно-материальной базе.

- Как процесс перевооружения и модернизации Вооружённых Сил России сказывается на материально-техническом оснащении вуза?

- Ракетные войска стратегического назначения – мощный, высокотехнологичный и динамично развивающийся род войск, находящийся на этапе модернизации и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного видов базирования, на базе которых формируется перспективная ракетная группировка, позволяющая эффективно выполнять задачи по предназначению. Решение задач, поставленных перед РВСН, достигается не столько наличием современных видов вооружения и военной и специальной техники, сколько тем, кто и как эти задачи выполняет. Эксплуатация новейшего вооружения требует высокой квалификации офицерских кадров.

Академия продолжает активную работу по реализации концепции развития своей инфраструктуры с созданием единого самодостаточного научно-образовательного пространства. В академии продолжается наращивание учебно-материальной базы из современных учебно-тренировочных средств.

Только в 2020 году появилось 19 современных учебно-тренировочных средств для обучения курсантов и слушателей навыкам профессиональной работы на современных образцах вооружения, с которыми им придётся работать в войсках.

Академия, по сути, всегда была и остаётся сформировавшимся политехническим военным учебно-научным центром и готовит офицерские кадры командного и инженерного профиля, более чем по 20 специальностям и специализациям.

Развитие РВСН и опыт эксплуатации, поступающих в войска вооружения, военной и специальной техники, ставят перед системой военного образования задачи по оперативной корректировке содержания обучения. С этой целью широко внедряется практика привлечения преподавателей к мероприятиям повседневной деятельности войск, испытаниям новых образцов вооружения, военной и специальной техники, ведь сегодня военный педагог должен быть не только хорошим учёным и методистом, но и войсковым практиком, который может передать слушателям и курсантам свой опыт, учить их руководству подчинёнными, эффективно применять и правильно эксплуатировать сложнейшие вооружение и военную технику.

- Леонид Александрович, а как используете собственный опыт в деле подготовки специалистов?

- После окончания Ростовского высшего военного командно-инженерного училища имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина я прошёл должности от инженера отделения до начальника 4 Государственного центрального межвидового полигона МО РФ. В 2019 году был назначен начальником Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Особенности службы в РВСН таковы, что для нас очень важно, чтобы офицер смог выполнить задачи по предназначению войск. В РВСН созданы условия для развития системы военного образования, которое спланировано и проводится по следующим основным направлениям.

Первое направление – повышение уровня профессиональной компетенции преподавательского состава военно-учебных заведений. Это ключевое звено, определяющее деятельность академии в целом.

Повторюсь, командованием РВСН и руководством академии широко внедряется привлечение преподавателей к мероприятиям повседневной мероприятиям повседневной деятельности войск, испытаниям новых образцов вооружения и военной техники. Это позволяет преподавательскому составу не только поддерживать связь с войсками, но и «чувствовать» должность, к которой он готовит слушателей или курсантов.

Второе важное направление – совершенствование содержания подготовки слушателей и курсантов. Развитие РВСН, опыт эксплуатации и применения поступающих в войска вооружения и военной техники ставят перед системой военного образования задачи по оперативной корректировке содержания обучения.

Исходя из опыта службы на различных должностях в Ракетных войсках стратегического назначения в системе подготовки офицеров различного уровня можно выделить главный принцип: каждый должен организовывать функционирование подразделений, уметь находить и принимать оптимальные управленческие решения в сфере своей профессиональной деятельности.

- Каков научный потенциал вуза?

- На сегодняшний день профессорско-преподавательский состав академии обеспечивает выполнение задач по подготовке офицерских кадров, отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке. По такому важнейшему аккредитационному показателю, как укомплектованность преподавательских должностей лицами с учёными степенями и званиями, академия традиционно в числе лидеров среди вузов Министерства обороны. Сегодня он в академии превышает 75 процентов.

Кафедры академии в образовательном процессе широко используют опыт и практику войск. Преподаватели академии в текущем учебном году приняли участие в проверках четырёх ракетных дивизий и одной ракетной армии под руководством командующего РВСН. Профессорско-преподавательский и научный состав академии планово участвует в мероприятиях по подготовке органов военного управления РВСН. В академии ежемесячно проводятся мастер-классы заказчиками подготовки военных кадров.

Как передовые и перспективные постоянно отмечаются и наши научные школы. В реестре Министерства обороны их зарегистрировано 24, включая пять, отнесённых к категории ведущих в Российской Федерации и удостоенных в разные годы президентских грантов для государственной поддержки ведущих отечественных научных школ.

В академии существует возможность осуществлять повышение квалификации преподавательского состава в образовательных организациях высшего образования, как Министерства обороны Российской Федерации, так и ведущих вузов города Москвы.

Ракетные войска стратегического назначения – не самый, согласитесь, открытый род войск, но академия ежегодно принимает участие в ряде научных выставок, и на них гражданские коллеги видят, что военная наука развивается. Многие наши экспонаты уже завоевали признание на международных и всероссийских выставках.

- Леонид Александрович, на форуме «Армия-2019» академия была награждена кубком «За лучший стенд в рамках экспозиции форума», призами «За активное участие в научно-деловой программе МВТФ «Армия-2019» и вклад в развитие вооружения, военной и специальной техники. Коллектив учебного заведения награждён 25 грамотами и дипломами. Как академия будет представлена на форуме «Армия-2020»?

- Подготовку к форуму мы ведём с начала года.

Так, 13 февраля на базе академии прошёл 2-й этап конкурса «День инноваций» Министерства обороны Российской Федерации. Научно–исследовательский центр, факультеты, филиал академии в Серпухове представили более 20 инновационных разработок для участия в конкурсе. Специальная комиссия определила победителей, которые и представят свои наработки на выставочной площадке Международного военно-технического форума «Армия-2020».

На нашем выставочном стенде будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, её вкладе в подготовку высококвалифицированных офицерских кадров для артиллерии и Ракетных войск стратегического назначения.

Кроме этого, специалисты академии примут активное участие в рамках 170 мероприятий научно-деловой программы форума. Это, прежде всего участие профессорско-преподавательского состава в брифингах, конференциях, деловых встречах на стендах экспозиции форума.

На них будут обсуждаться приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки вооружения, военной и специальной техники, организация эффективного взаимодействия предприятий и организаций ОПК страны, научно-исследовательских и образовательных организаций, внедрение инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные системы вооружения.

Наиболее интересным и важным на форуме станет круглый стол по линии академии «Информационные технологии и искусственный интеллект в системе военного образования: тенденции и инновации». Филиал Военной академии РВСН проведёт круглый стол на тему «Применение новых инфокоммуникационных технологий и средств связи в РВСН».

Из новинок на демонстрационных площадках специалисты академии представят возможности агрегатов подвижного технического пункта управления, машин контроля проведения работ на ракетном вооружении и дежурной смены охраны и обороны.

На форуме представим экспозицию «Военное образование – престиж и инновации». В её основе – передача опыта и перспективы развития системы подготовки военных профессионалов. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в масштабе экспозиции планируем выставить стенд, посвящённый передаче боевого опыта преподавателей-фронтовиков воинам-ракетчикам.

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