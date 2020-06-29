29.06.2020 (21:30)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил российских корабелов с Днем кораблестроителя, который отмечается сегодня

В тексте поздравления Адмирала Николая Евменова, который адресован российским корабелам, сказано:

«От имени Военного Совета Военно-Морского Флота и от себя лично поздравляю корабелов, ученых-конструкторов, руководство предприятий и организаций судостроительной отрасли с профессиональным праздником – Днем кораблестроителя!»

«Традиции отечественного кораблестроения на протяжении неразрывно связаны со славной исторической летописью Военно-Морского Флота, с победами и достижениями России в Мировом океане. Сила и несокрушимая мощь нашего ВМФ - это результат научной мысли, целеустремленности и упорства создателей кораблей и подводных лодок, профессионализма корабелов. Это результат профессионализма военных моряков, которые эксплуатируют вверенную им боевую технику», - отметил Главком ВМФ.

Поздравляя создателей российских кораблей и подводных лодок, Адмирал Николай Евменов сказал, - «Новейшая история развития нашего Океанского Военно-Морского Флота наглядно демонстрирует всему миру уникальный опыт российского военного кораблестроения, который позволяет оснащать надводную и подводную составляющую самыми современными кораблями и морскими системами вооружения. Выходя в море для выполнения поставленных задач, военные моряки всегда уверены в надежности и эффективности своих кораблей. У нас с вами одна общая и важнейшая цель – дальнейшее развитие Военно-Морского Флота, который сегодня выполняет задачи любой сложности в дальней океанской и морской зоне. Желаю вам крепкого флотского здоровья, счастья и успехов в благородном деле во славу Андреевского флага».

Дата 29 июня выбрана для праздника в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

День кораблестроителя — один из самых молодых праздников Российской федерации. В 2020 году 29 июня сотрудники всех предприятий связанных с судостроением четвертый раз отмечают свое профессиональное торжество. Долгожданный праздник был утвержден на правительственном уровне совсем недавно, в конце мая 2017 года. Начиная с этого времени 29 числа первого летнего месяца, кораблестроители всех рангов каждый год отмечают «День корабела».

Традиции русского кораблестроения имеют давние корни и славную историю. Так, одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют 5 веком до н.э. Первые палубные суда строили на Руси в 12 веке, а организованное морское судостроение началось в конце 15 века. Тогда в Соловецком монастыре основали верфь для постройки промысловых судов. Первое морское судно было построено в 1634 году в Нижнем Новгороде. Правда, оно было «иноземной конструкции», но построено русскими мастерами.

А вот первые государевы парусные суда в России начали строить на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединово (тогда Коломенского уезда). Жители этих мест издавна славились умением строительства деревянных судов. На Дединовской верфи в 1667-1669 годах и был построен первенец русского военно-морского флота – фрегат «Орёл», предназначавшийся для охраны русских торговых судов на Каспийском море.

Сегодня в Дединово в честь этого корабля установлен памятник. К тому же особым смыслом наполняет историю «Орла» и ряд символических обстоятельств. Существуем мнение, что корабль на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге – это тоже изображение «Орла». Кроме того, считается, что трехцветный российский стяг впервые подняли также на корме этого фрегата.

Благодаря реформаторской деятельности Петра I начали строиться и другие верфи. Так, в июне 1693 года он заложил в Архангельске первую казенную верфь для постройки военных кораблей. А после основания в 1703 году Санкт-Петербурга, самой большой судостроительной верфью в стране стало Адмиралтейство. Первым крупным судном, сошедшим со стапеля Адмиралтейской верфи, был 54-пушечный корабль «Полтава».

К 1714 году Россия имела свой парусный флот, а к 1725 году был создан регулярный флот страны.

На протяжении трёх с половиной веков Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов и считается одним из лидеров мирового судостроения. В частности, до сих пор Россия остаётся единственной в мире страной, успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы. Самые большие в мире подводная лодка и ледокол разработаны и построены на российских верфях, и Рыбопромысловый флот СССР – тоже первый в мире.

В 2007 году Указом Президента РФ была создана «Объединенная судостроительная корпорация», с целью объединения всех государственных судостроительных активов для развития гражданского судостроения. Формирование ОСК завершилось в 2010 году, и сегодня это крупный государственный судостроительный холдинг, а судостроение – отрасль машиностроения и ВПК РФ, в которой, с учетом смежных производств, работают сотни тысяч человек.

В России действует более тысячи предприятий, занятых в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического, навигационного, вспомогательного, палубного и других видов оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимающихся наукой в области кораблестроения и морской техники. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область.

Сегодня свой профессиональный праздник официально отмечают российские корабелы, которые по праву считаются наследниками славной истории судостроения.

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