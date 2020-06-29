29.06.2020 (21:08)

Более 100 участков подготовлено для голосования военнослужащих РВСН

Более 100 участков подготовлено в соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения для голосования. В РВСН проголосуют военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал и представители организаций на территории гарнизонов РВСН.

Основная часть граждан реализует свое конституционное право на открытых участках в населенных пунктах по месту дислокации воинских частей, а также по месту жительства военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Для тех, кто в 1 июля будет нести службу на постах, в РВСН организовано досрочное голосование.

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