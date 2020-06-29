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29.06.2020 (21:04)

Первый день Всероссийского этапа конкурса «Кубок моря – 2020» показал высокий уровень состязательности команд

Сегодня, 29 июня 2020 г. на всех флотах в соответствии указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова проведен первый день  Всероссийского этапа конкурса «Кубок моря - 2020» в ходе которого будет определен лучший корабельный расчет надводного корабля.

В этом году ввиду  санитарно-эпидемиологических требований к профилактике новой коронавирусной инфекции,  программа конкурса была скорректирована и данный этап проводится дистанционно на кораблях Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии в категории «Лучший корабельный боевой расчет» (главный командный пункт корабля – боевой информационный пост – штурман), который по опыту проведения конкурсов прошлых лет является одним из наиболее напряженных.

 Команды-участники  получили по каналам связи соответствующие конкурсные задания и приступили к их выполнению. Отмечается высокий уровень состязательности.

В ходе конкурса личному составу корабельных расчетов предстоит доказать, кто является лучшим в состязаниях по принятию решения
на выполнение поставленных задач и эффективное применение штатного вооружения корабля.

Данный этап конкурса продлится до 3 июля 2020г. Победители которого примут участие в Международном этапе конкурса.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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