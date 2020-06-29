29.06.2020 (16:10)

Первый замминистра обороны РФ проверил развитие военной инфраструктуры в Тыве

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов проверил развитие военной и социальной инфраструктуры в Республике Тыва и проинспектировал готовность возводимых в интересах Минобороны России объектов в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

Руслан Цаликов, совместно с командующим войсками военного округа генерал-полковником Александром Лапиным и главой республики Шолбаном Кара-Оолом посетил расположение 55-й мотострелковой бригады горной, где в настоящее время завершается обустройство нового современного военного городка.

К настоящему времени в военном городке завершается строительство жилья для военнослужащих соединения. Все жилые помещения будут полностью меблированы, оборудованы необходимой бытовой техникой.

Ранее, на территории бригады были построены 5 двухэтажных жилых дома коттеджного типа. Также военные строители сдали новый детский сад на 200 мест, принят в эксплуатацию новый конно-спортивный комплекс.

На территории воинской части также построены и функционируют новые казармы, учебный корпус столовая, парк боевых машин. Для проведения учений и подготовки военнослужащих соединения оборудован полигон «Кара-Хаак» с современной горной полосой и скалодромом.

Бригада сформирована в 2014 году, и является единственным горным соединением дислоцированном за уралом.

На вооружении бригады стоят бронеавтомобили специального назначения "Тигр-М СпН", самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал», а также другие образцы вооружения, военной и специальной техники.



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