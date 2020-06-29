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29.06.2020 (20:45)

Самоходные гаубицы с АСУ продолжают поступать в подразделения ракетных войск и артиллерии

В подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации продолжают поступать самоходные гаубицы
с автоматизированной системой управления огнем «Мста-СМ». До конца текущего года спланирована поставка более 35 самоходных гаубиц с автоматизированной системой управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка «Мста-СМ» предназначена для поражения стратегических военных объектов, уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно в боевом отделении машины. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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