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29.06.2020 (20:30)

Руководство Михайловской военной артиллерийской академии укрепляет научно-педагогический потенциал

Руководство Михайловской военной артиллерийской академии ведёт непрерывную работу по укреплению научно-педагогического потенциала ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации.

В академии, осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации в адъюнктуре и докторантуре академии, а также путем прикрепления преподавательского состава для подготовки кандидатских диссертаций без освоения образовательных программ в адъюнктуре. Кроме того регулярно актуализируется база данных об офицерах-выпускниках, проявивших склонность к научной деятельности при обучении в академии.

Основные направления научных исследований в академии сосредоточены на вопросах строительства, боевого применения ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил России, развитии артиллерийского и ракетного вооружения, а также совершенствовании образовательного процесса. Ежегодно планом научной работы предусмотрено выполнение не менее 40 научно-исследовательских работ. На сегодняшний день, научную основу всех порученных исследований составляют 10 сформированных военно-научных школ, в составе которых трудятся учёные академии.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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