29.06.2020 (20:36)

Военнослужащие ЗВО с боем форсировали реку на танках и БМП

В Подмосковье на полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа под огнем условного противника форсировали реку и захватили плацдарм на танках Т-80У и боевых машинах пехоты БМП-2.

Танкисты преодолели водное препятствие по дну. Особенностью форсирования водных преград является то, что механики водители ведут 46 тонный танк в нулевой видимости основываясь только на свой опыт и профессионализм.

Боевые машины пехоты БМП-2 преодолели реку на плаву, поддерживая танки огнем 30-мм автоматических пушек. При преодолении реки одна боевая машина пехоты получила условное повреждение. При обнаружении спасательно-эвакуационной группой, условно поврежденной БМП-2 инженеры приступили к эвакуации на время. Военнослужащие в течении 2 минут прибыли к поврежденной БМП-2 на плавающем транспортере среднем ПТС-2 и приступили к буксировке бронемашины. Экипаж был эвакуирован группой водолазов на десантной лодке ДЛ-10.

Всего в тренировке было задействовано более 300 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.



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