29.06.2020 (19:23)

Всеармейский этап конкурса снайперских пар «Снайперский рубеж» стартовал в ЗВО

Лучшие снайперы соединений и воинских частей со всей России приступили к состязаниям на полигоне Западного военного округа, в которых поборются за право представлять честь страны на международном конкурсе снайперских пар «Снайперский рубеж».

Этап пройдет на базе центра снайпинга Западного военного округа. Снайперам предстоит продемонстрировать своё мастерство в огневой, тактической и физической подготовке. На полигоне окружного учебного центра лучшие стрелки выполнят упражнения «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачёт», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении».

Помимо навыков по поражению целей из снайперского оружия, жюри так же оценит физическую подготовку военнослужащих, их навыки в инженерной и тактической подготовке, умение маскироваться, вести разведку целей и целеуказание.

Лучшие стрелки примут участие в международном этапе конкурса.

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