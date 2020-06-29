29.06.2020 (19:20)

В Саратовском соединении дальней авиации экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали учебные задачи на комплексных тренажерах

В преддверии летно-тактического учения на аэродроме Энгельс лётные экипажи выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажерах самолёта Ту-160.

Основной задачей военнослужащих являлась отработка действий при возникновении внештатных ситуаций, отказах бортовой аппаратуры, выходе из строя двигателя. Кроме того, в ходе выполнения тренировочных полетов на тренажерах летчики отработали уничтожение командных пунктов условного противника крылатыми ракетами.

Теоретическая часть занятий проводились в классе теоретической подготовки инженерно-технического и лётного составов, а практическая - непосредственно на комплексных авиационных тренажерах.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению задач по предназначению, получить необходимые навыки и совершенствовать свое профессиональное мастерство.

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