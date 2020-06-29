29.06.2020 (19:14)

В подмосковной Коломне прошла торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса «Соколиная охота-2020»

На полигоне Ларцевы Поляны в Подмосковье прошла торжественная церемония открытия всеармейского этапа конкурса профессионального мастерства среди расчетов тактических беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота-2020».

Церемония открытия началась с пролета пары беспилотных самолетов «Орлан-10» Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации, специалисты которого будут обеспечивать беспристрастное судейство на всех этапах конкурса.

Право поднять флаги Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и Армейских игр было предоставлено представителям расчетов беспилотной авиации команд-победителей всеармейского конкурса «Соколиная охота-2019» - старшему лейтенанту Воздушно-десантных войск Максиму Ветеркову, представителю Восточного военного округа старшему лейтенанту Артуру Афанасьеву и прапорщику Росгвардии Кириллу Главану.

Всего в торжественных мероприятиях приняли участие около 70 военнослужащих подразделений беспилотной авиации военных округов, Северного флота, Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Росгвардии.

Обращаясь к участникам соревнований, руководитель конкурса начальник управления беспилотной авиации Воздушно-космических сил генерал-майор Александр Новиков выразил уверенность, что конкурс станет важным событием для каждого специалиста беспилотной авиации, позволит участникам обменяться опытом применения беспилотных летательных аппаратов.

Он также подчеркнул, что основным фактором успеха расчета комплекса с беспилотным летательным аппаратом являются не только личные показатели, но и слаженная работа составом всего расчета.

В ходе соревнований конкурсантам предстоит выдержать экзамен по теоретической подготовке, продемонстрировать свои умения и навыки в ведении воздушной разведки, корректировке огня артиллерии, владения стрелковым оружием.

Свой профессионализм и мастерство применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами лучшие расчеты подразделений беспилотной авиации Вооруженных Сил Российской Федерации демонстрируют на подмосковном полигоне Ларцевы Поляны уже в четвертый раз.

В ходе соревнований традиционно используются два основных типа комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и «Элерон-3», состоящих на вооружении подразделений беспилотной авиации. Эти комплексы успешно применяются в ходе обеспечения мероприятий безопасности на государственном и международном уровнях, а также при выполнении специальных задач.

Всеармейский этап соревнований подразделений беспилотной авиации продлится на полигоне Ларцевы Поляны до 4 июля. По итогам конкурса определится лучший расчет БпЛА, который будет представлять Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурса Армейских международных игр-2020.

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