29.06.2020 (19:10)

В Пскове стартовал конкурс по полевой выучке «Десантный взвод»

Сегодня, 29 июня, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялось торжественное открытие конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод», который проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».

В этом году он посвящен 90-летию Воздушно-десантных войск, которое будет отмечаться 2 августа.

Десантников, которые представляют все соединения и воинские части ВДВ России, поприветствовал заместитель командующего ВДВ, генерал-майор Анатолий Концевой, руководство Псковской дивизии, ветераны, представители духовенства. Участникам «Десантного взвода» они пожелали бескомпромиссной борьбы и достойных результатов.

«Для Воздушно-десантных войск понятие боевая готовность - ежесекундное, ежеминутное, поэтому здесь все соединения, учебные заведения ВДВ, представлены сильнейшими составами. В честной борьбе будут проведены соревнования в установленном порядке», - заявил заместитель командующего ВДВ, генерал-майор Анатолий Концевой.

Уже сегодня после торжественного митинга десантники отправились на первое испытание. Это индивидуальный биатлон, он будет проходить на полигоне Завеличье.

В течение недели десантникам предстоит десантирование, индивидуальная гонка на боевых машинах, гонка преследования. Завершится конкурс эстафетой со стрельбой на огневых рубежах. По итогам конкурса будет определена команда-победитель, которая представит ВДВ на международном этапе конкурса «Десантный взвод» в августе, который пройдёт также в Пскове.



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