29.06.2020 (17:50)

В ЮВО ветерану Великой Отечественной войны вручили медаль «За боевые заслуги»

Заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Алексей Авдеев в торжественной обстановке вручил государственную награду – медаль «За боевые заслуги» – ветерану Великой Отечественной войны Ивану Звереву.

Иван Александрович Зверев родился 24 августа 1926 года в селе Ново-Сергиевка Оренбургской области.

После окончания Ново-Сергиевской школы начал свою трудовую деятельность начальником пожарного расчёта. А 19 октября 1943 года Ново-Сергиевским районным военкоматом Чкаловской (Оренбургской) области его призвали в армию, в учебное авиационное подразделение для обучения стрелком-радистом. Проблемы со зрением не позволили получить эту специальность, и Иван Александрович был направлен в пехоту.

Первое боевое крещение молодой боец получил на фронте в июле 1944 года, за что был отмечен благодарностью самого Верховного Главнокомандующего – Иосифа Виссарионовича Сталина.

Осенью того же года Иван Александрович в звании сержанта был назначен заместителем командира взвода. Вскоре, после гибели в одном из тяжелых боев командира взвода, Иван Александрович был назначен на его должность.

В 1944 году сержант Зверев был направлен на 1-й Белорусский фронт, а 15 января 1945 года его рота вступила в неравный бой с фашистами. Большая часть роты погибла. Иван Александрович был тяжело ранен. За храбрость и смелость в этом бою он был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».

В феврале 1945 года, после третьего ранения, Зверев был направлен в Казанское танковое училище, где и встретил долгожданный День Победы.

Иван Александрович награждён орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и медалями. А медаль «За боевые заслуги» так и не была своевременно вручена. Благодаря родственникам ветерана стало известно, что Иван Александрович был представлен к награждению. Розыском медали в 2019-2020 годах занимались военный комиссариат Неклиновского и Мясниковского районов и военный комиссариат Ростовской области через архивы Министерства обороны, с участием сотрудников управления кадров ЮВО.

Сегодня механику-водителю танка ИС-3, 254 тяжелого танко-самоходного полка 32 механизированной дивизии 1-го Белорусского фронта, сержанту Звереву Ивану Александровичу вручили медаль «За боевые заслуги» за участие в боях Великой Отечественной войны и удостоверение к награде, подписанное Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

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