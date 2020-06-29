29.06.2020 (17:45)

Чемпион Европы по шорт-треку Павел Ситников пройдет военную службу по призыву

Чемпион России, победитель последнего чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете Павел Ситников пройдет военную службу по призыву в самарской спортивной роте ЦСКА. Накануне он вместе с еще 38 спортсменами торжественно принял военную присягу в Самаре.

Среди призывников также мастер спорта по самбо, победитель первенства мира (Узбекистан, 2019) из Чебоксар Даниил Орлов, мастер спорта по фехтованию, победитель первенства мира (Болгария, 2017) из Казани Рафаэль Загитов, мастер спорта по санному спорту, победитель первенства мира (Германия, 2020) из Красноярска Даниил Кильсеев, мастер спорта по плаванию, победитель первенства Европы (Казань, 2019) из Тюмени Арсений Чивилев, мастер спорта по лыжным гонкам, победитель первенства мира (Германия, 2020) из Удмуртии Сергей Ардашев, мастер спорта по лыжным гонкам, победитель Первенства мира в спринте (классический стиль) (Финляндия, 2019) из города Нарьян-Мар Александр Терентьев.

В весенний призыв 2020 года спортроту ЦСКА/Самара пополнили военнослужащие, представляющие 15 видов спорта: лыжные гонки, самбо, легкую атлетику, тяжелую атлетику, фристайл, плавание, велоспорт, биатлон, кёрлинг, фигурное катание, фехтование, теннис, санный спорт, бобслей, конькобежный спорт. Среди новобранцев Мастер спорта международного класса, 25 Мастеров спорта России и 13 кандидатов в Мастера спорта.

После прибытия в Самару новобранцы прошли «Курс молодого бойца». За это время они оттачивали строевой шаг, изучали стрелковое оружие, положения общевоинских уставов, а также основы безопасности военной службы. По итогам курса каждый призывники также овладел навыками оказания первой медицинской помощи. На протяжение всего курса спортсмены не прерывали физической подготовки. Тренировки проходили на стадионе и в тренажерном зале УСК «Стара-Загора», с использованием необходимого спортивного инвентаря.

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