29.06.2020 (17:43)

В ЗВО прошли пожарно-тактические учения на объектах военной инфраструктуры округа

По указанию командующего войсками Западного военного округа в целях проверки готовности пожарных расчётов, под руководством начальников противопожарной службы территориальных гарнизонов ЗВО прошли пожарно-тактические учения на объектах военной инфраструктуры.

Специалисты противопожарной службы отработали задачи оповещения, эвакуации из задымленных помещений, а также совместно с военными медиками реанимационные мероприятия с военнослужащими, условно пострадавшими от дыма и огня.

По оценке штаба руководства, все поставленные задачи выполнены в полном объёме, штатные и внештатные пожарные команды показали высокую выучку, мастерство и слаженность при ликвидации очагов возгорания.

Всего к учениям привлекались около 50 пожарных расчетов со специальной военной техникой, личный состав гарнизонных суточных нарядов по охране и обороне военных объектов и медперсонал санитарных подразделений.

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