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29.06.2020 (17:47)

Сотрудники полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане, приняли участие в общероссийском голосование по внесению изменений в Конституцию РФ

Военные специалисты мобильных многопрофильных госпиталей Минобороны России, развернутых в Ботлихе и Буйнакске Республики Дагестан, в полном составе приняли участие общероссийском голосование по вопросам одобрения внесения изменений в Конституцию РФ.

Голосование было организовано на избирательных участках, расположенных на территории соединений Южного военного округа, дислоцированных в Дагестан.

Всего в голосовании приняло участие свыше 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов Южного и Западного военных округов.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ , Медицина
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-Не проголосовано-
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