29.06.2020 (17:22)

Начальник Главного управления военной полиции Минобороны России поздравил личный состав и ветеранов 4 гвардейской кантемировской танковой дивизии

В Подмосковном Наро-Фоминске отметила 78-ю годовщину со дня образования 4 гвардейская Кантемировская ордена Ленина Краснознаменная танковая дивизия имени Ю.В.Андропова.

В числе почетных гостей, прибывших поздравить личный состав и ветеранов соединения присутствовал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник С.В.Кураленко.

Сергей Васильевич командовал прославленным соединением с 2006 по 2009 годы. В своем выступлении генерал-полковник Кураленко С.В. отметил, что 4 гвардейская танковая дивизия единственная, которая в полном составе прошла маршем по Красной площади в 1946 году во время празднования первого дня танкиста. Такой чести военнослужащие дивизии были удостоены за героические действия личного состава в годы Великой Отечественной войны. И сегодня военнослужащие дивизии с честью выполняют все поставленные руководством Министерства обороны задачи. Прозвучали и теплые слова в адрес ветеранов дивизии.

По окончании своего выступления начальник Главного управления военной полиции поощрил за укрепление правопорядка в воинских частях соединения военнослужащих войсковых подразделений военной полиции, а также вручил благодарственные письма представителям военной прокуратуры, военного суда и военно-следственного отдела по Наро-Фоминскому гарнизону за большой вклад в поддержание законности и правопорядка в воинских частях гарнизона.

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