29.06.2020 (17:10)

Около 150 призывников из Сибири, Урала и Поволжья пополнят научные подразделения Минобороны РФ

Около 150 молодых ученых из регионов Сибири, Урала и Поволжья пополнят научные роты Министерства обороны Российской Федерации в ходе весенне-летнего призыва 2020 года.

Около 150 молодых людей с высшим образованием и имеющих опыт научно-исследовательской деятельности отправятся для прохождения службы по призыву в научные и научно-производственные роты Министерства обороны России, а также в военный инновационный технополис «Эра» из Свердловской, Новосибирской, Челябинской, Курганской областей, а также с территории Татарстана, Башкирии и Пермского края.

Более 90 призывников, отобранных для научных рот Министерства обороны, будут проходить службу на экспериментальной базе военных учебно-научных центров Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, Сухопутных войск, а также научных учреждений видов боевого обеспечения, дислоцированных в Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре и Тамбове.

Также около 50 юношей, призванных с регионов дислокации ЦВО, отправятся служить в единственный военный инновационный технополис «Эра», расположенный на берегу Черного моря в Анапе. В инновационном технополисе молодые люди будут вовлечены в процесс совершенствования и развития направлений робототехники, наноэлектроники и биотехнологий в интересах Российской армии.

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу военные комиссариаты ЦВО призовут около 52 тыс. человек. Призыв будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации ЦВО, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице