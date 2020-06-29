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29.06.2020 (17:03)

Снайперы Висленской мотострелковой дивизии ЗВО уничтожили «террористов» в Воронежской области

Снайперы Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа уничтожили условных террористов в Воронежской области.

На территории полигона Погоново завершилось тактическое учение в рамках сборов снайперских подразделений дивизии, в ходе которых личный состав обучался новым способам ведения боя. При организации обучения был использован опыт ведения боевых действий в «горячих точках», а также учтена специфика современного городского боестолкновения.

Большая часть учений снайперов была посвящена практической стрельбе и тактической подготовке в городских условиях. Особое внимание было уделено стрельбе из неустойчивых положений, а также маскировке и оборудованию позиций из подручных материалов.

Тактическое учение завершилось этапом практической стрельбы, в ходе которой военнослужащие опознавали условных террористов на фотографиях и поражали цели на дальностях до 800 метров. Всего к проведению учения было привлечено более 200 военнослужащих и свыше 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Снайперы , Мотострелковые войска
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