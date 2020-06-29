29.06.2020 (17:01)

Соединение РЭБ ЗВО поднято по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности

Военнослужащие отдельной бригады радиоэлектронной борьбы Западного военного округа, дислоцированной в Курске, подняты по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности подразделений.

Комиссия во главе с заместителем начальника войск РЭБ Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майором Андреем Симоновым проверит действия военнослужащих по учебному сигналу тревоги и развертыванию комплексов на незнакомых полигонах для защиты объектов военной инфраструктуры от обнаружения и воздушных атак на дальности около 1,5 тыс. км.

Также расчеты подразделений радиоэлектронной борьбы отработают противодействие воздушным средствам радиолокационной разведки и развертывание комплексов «Москва», «Леер-3», «Красуха-4» и «Красуха 2.О», «Борисоглебск-2» и Р-330Ж «Житель».

Всего к учениям было привлечено 300 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице