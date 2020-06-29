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29.06.2020 (16:55)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с военными медиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие с офицерами и с младшими специалистами медицинской службы. При этом более 20 специалистов медицинской службы выполняли нормативы по специальной подготовке.

В ходе занятия военные медики отработали действия по оказанию скорой медицинской помощи в полевых условиях при переломах, кровотечениях различной степени тяжести, а также действия по погрузке и выгрузке раненых с использованием подручных средств и подвесных систем для эвакуации пострадавших из военной техники и труднодоступных участков местности. Также военнослужащие отработали действия по оказанию медицинской помощи при получении солнечных и тепловых ударов.

Занятие с военными медиками в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , Приднестровье
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