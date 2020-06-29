29.06.2020 (16:36)

Открытие «Аллеи Российской славы» состоялось в Свердловской области

В поселке Уральский Свердловской области состоялось торжественное открытие «Аллеи Российской славы».

На мероприятии присутствовали почетные гости – экс-командиры войсковой части, расположенной на территории поселка, А.Ю. Козлов и П.Н. Поляруш, В.А. Рыжков, а также глава поселка Уральский с 1992 по 2018 годы. Они открыли бюсты Героя Советского Союза, первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения СССР, главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина; первого летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина; великого советского учёного, конструктора ракетно-космической техники Сергея Павловича Королева.

Проект «Аллея Российской Славы» реализуется в рамках Года Героев и 60-летия посёлка Уральский и войсковой части, расположенной на его территории. Цель проекта – поддержание патриотического духа народа.

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