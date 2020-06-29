Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.06.2020 (16:33)

РПКСН «Князь Владимир» вышел в Белое море и приступил к первому межбазовому переходу в составе подводных сил Северного флота

Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» вышел из Северодвинска в Белое море  и приступил к первому межбазовому переходу в составе подводных сил Северного флота.

В течение нескольких дней экипаж крейсера  отработает ряд плановых задач  курса боевой подготовки в акваториях Белого и Баренцева морей, а также проверит работу систем и механизмов корабля в различных режимах.

Ожидается, что по завершении выхода к концу недели ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» прибудет в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево.

РПКСН «Князь Владимир» является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - «Борей-А» - атомных подводных лодок 4-го поколения. От подводных крейсеров проекта 955 он отличается обводами корпуса, пониженной шумностью и лучшей управляемостью. Крейсер оснащён комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и современным минно-торпедным оружием. «Князь Владимир» был принят в состав ВМФ 12 июня. Подлодка была заложена «Севмаше» 30 июля 2012 года.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Экипаж спасательного судна ТОФ «Игорь Белоусов» оказал помощь «аварийной подлодке» с применением глубоководного спасательного аппарата
Экипаж РПКСН «Князь Владимир» готовит корабль к межбазовому переходу
Экипаж подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» выполнил погружение на глубину 190 метров в морском полигоне Балтийского флота
В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота открыта выставка «Бессмертный экипаж Победы»

Метки:
Северный флот , Подводные силы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false