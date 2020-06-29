29.06.2020 (16:31)

Минометчики ЗВО приступили к первому этапу конкурса «Мастера артиллерийского огня» в Саратовской области

Минометчики Западного военного округа прибыли на полигон в Саратовской области и приступили к первому этапу всеармейских соревнований по полевой выучке среди минометных подразделений «Мастера артиллерийского огня – 2020».

По итогам соревнований между артиллерийскими подразделениями Западного военного округа была сформирована команда из 23 военнослужащих на всероссийский этап. Во время конкурса используются 120-мм минометные комплексы «Сани». Перед началом соревнований специальной судейской комиссией была проведена жеребьевка участников и проверены вооружения и военная техника для соответствия условиям конкурса.

В ходе проведения первого этапа соревнований военнослужащим предстоит пройти два круга индивидуальной гонки. Первый круг включает в себя преодоление препятствий «Змейка» и «Колейный проход в минно-взрывных заграждениях», а также стрельбу из пулемета ПКТ и миномета «Сани». На втором круге минометчики посоревнуются в стрельбе из гранатомета РПГ-7, автоматов АК-74М и минометов.

На полигоне соревнуются лучшие представители военных округов, флотов, видов и родов войск. Всего около 150 военнослужащих. Лучшая команда примет участие в международном этапе состязаний, который пройдет в Казахстане.

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