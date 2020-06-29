29.06.2020 (16:29)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО ежедневно проводят беспилотный мониторинг свыше 1000 квадратных километров лесных территорий

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа при помощи беспилотных летательных аппаратов ежедневно проводят мониторинг свыше 1000 квадратных километров лесных территорий Воронежской, Смоленской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

Первые вылеты для контроля очагов лесных пожаров военнослужащие стали совершать в начале апреля. Сейчас к мониторингу привлечено около 10 расчётов, в которые вошли более 20 специально подготовленных военнослужащих.

Военнослужащие проводят мониторинг при помощи беспилотных летательных аппаратов вертолетного и самолетного типа, оснащенных инфракрасными камерами для контроля самого незаметного воспламенения, а также для работы в ночных условиях.

Расчёты беспилотных летательных аппаратов также организовали каналы взаимодействия с сотрудниками МЧС РФ и военными пожарными командами для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие чрезвычайные ситуации.

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