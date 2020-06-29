29.06.2020 (16:27)

Участники парада и боевая техника гвардейской танковой армии ЗВО вернулись в пункт постоянной дислокации

Свыше 5,5 тыс. военнослужащих, а также боевая техника гвардейской танковой армии ЗВО, задействованные в параде Победы в Москве и «Марше Победы» в Нижнем Новгороде вернулись в пункты постоянной дислокации и приступили к выполнению задач боевой подготовки.

В торжественных мероприятиях была задействована автомобильная и гусеничная техника танк Т-34, САУ СУ-100, танки Т-72Б3, Т-80, Т90М, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», бронетранспортеры БТР-82АМ, БТР-80, минометный комплекс «Сани», самоходная гаубица «Мста-С», разведывательные химические машины РХМ-4 и РХМ-6

После возвращения в пункт постоянной дислокации военнослужащие приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки – выполнению стрельб из штатного вооружения и военной техники, отработке различных тактических учений в составе подразделений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице