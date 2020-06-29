29.06.2020 (16:25)

На подмосковный полигон Алабино прибыли сильнейшие танковые экипажи со всей страны для участия во всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон»

В Подмосковье на полигон Алабино гвардейской танковой армии Западного военного округа прибыли сильнейшие танковые экипажи со всех округов и общевойсковых училищ для участия во всеармейском этапе конкурса полевой выучки танковых взводов «Танковый биатлон». Конкурс является самым массовым и самым зрелищным конкурсом Армейских международных игр.

Военнослужащие принимают и готовят технику и вооружение, изучают трассу соревнований. Тестовые заезды по маршруту и пристрелка вооружения позволят командам опробовать технику, понять её особенности и получить опыт преодоления препятствий полигона. Навыки и умения команды продемонстрируют на этапах игр.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 30 июня на полигоне Алабино. В ходе конкурса состоится несколько этапов, на которых танковые экипажи будут соревноваться в прохождении маршрута с препятствиями и стрельбой по различным целям. На заключительном этапе состоится эстафета, на которой будет выявлена команда-победитель. Она представит Вооруженные Силы России на международных играх.

Награждение победителей и закрытие всеармейского этапа состоится 4 июля на полигоне Алабино.

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