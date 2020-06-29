29.06.2020 (16:21)

Истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО ЮВО поднялись в воздух для перехвата американских военных самолетов

29 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Южного военного округа над нейтральными водами Черного моря были обнаружены и взяты на сопровождение патрульный самолет P-8A «Посейдон» ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля.

Для перехвата целей в воздух поднимались истребители

Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Нарушения Государственной границы Российской Федерации допущено не было.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

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