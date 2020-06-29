29.06.2020 (16:17)

В армейском корпусе Балтийского флота начались лейтенантские сборы

В Калининграде на базе отдельного гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота начались недельные организационно-методические сборы с выпускниками вузов Минобороны России 2020 года.

В мероприятиях принимают участие более 60 молодых лейтенантов, прибывших для дальнейшего прохождения службы в армейском корпусе БФ.

Основной упор сборов сделан на активные формы обучения. В частности, офицеры сдадут зачеты и нормативы по огневой и физической подготовке, а также по вождению боевых машин, автомобильной и специальной техники, находящихся на вооружении воинских частей БФ. Также в ходе сборов пройдут занятия на актуальные для молодых офицеров темы, касающиеся организации боевой подготовки, продовольственного, финансового и вещевого обеспечения выступят должностные лица отделов и служб объединения.

Основная цель мероприятия — закрепление навыков, необходимых лейтенантам для выполнения своих должностных обязанностей, внедрение перспективных форм и методов обучения подчиненных. В ходе сборов будет оцениваться уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и способности решения задач по предназначению. Учебно-методические сборы способствуют повышению уровня профессиональной подготовки офицерского состава.

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