29.06.2020 (16:13)

Ученые технополиса «ЭРА» представят на форуме «АРМИЯ-2020» результаты успешной апробации системы с искусственным интеллектом

Специалисты Военного инновационного технополиса «ЭРА» представят на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» пример внедрения инноваций с элементами искусственного интеллекта в автоматизированную систему «Умный гарнизон».

По итогам апробации, которая проходила на базе технополиса, определены информационные системы, позволяющие создать объединенную базу данных в масштабах одного гарнизона или военного городка и автоматизировать в соответствии с требованиями Минобороны России взаимодействие участников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В работе круглого стола на тему: «Подходы к организации испытаний макетов, прототипов, образцов вооружения и военной техники на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» и пути их совершенствования» примут участие более 30 представителей органов военного управления, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений России.

Эксперты проанализируют отечественный и зарубежный опыт внедрения инноваций, а также рассмотрят перспективы испытания образцов вооружения, военной и специальной техники с использованием новых интеллектуальных систем и алгоритмов.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице