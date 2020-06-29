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29.06.2020 (15:50)

Глава Республики Тыва высоко оценил помощь Вооруженных Сил РФ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Сегодня первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов совместно с главой Республики Тыва Шолбаном Кара-оолом проверил готовность развёрнутого полевого многофункционального госпиталя в Кызыле.

Шолбан Кара-оол поблагодарил Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и Вооруженные Силы РФ за оказанную помощь в борьбе с пандемией.

«Это действительно заслуживает всяческой похвалы и уважения, что буквально за сутки военнослужащие развернули такой большой лечебный госпиталь. Я имел возможность пообщаться с военными врачами, это люди высокого класса, и среди населения республики к ним есть большое доверие», – отметил Шолбан Кара-оол.

В свою очередь первый замминистра Руслан Цаликов отметил, что все мероприятия в Вооруженных Силах РФ проводятся оперативно, и оказание помощи республике не стало исключением.

 «С момента принятия решения до разворачивания госпиталя прошли сутки, и здесь на высоком уровне была проведена работа Воздушно-космических сил, Национального центра управления обороной РФ, и, конечно, командованием Центрального военного округа», – сказал первый замминистра.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Алексадр Лапин отметил, что «в течение суток полевой мобильный госпиталь был переброшен в республику 7 самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области».

Приём пациентов в полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Кызыле начнётся с завтрашнего дня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Центральный военный округ , Медицина
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