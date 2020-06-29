29.06.2020 (15:48)

В селе Бреды торжественно открыт военный мемориал советским солдатам

Челябинские поисковики передали проект учетной карточки воинского захоронения советских солдат, умерших от ран и болезней в эвакогоспитале № 3977, который в годы Великой Отечественной войны действовал в южноуральском селе Бреды.

Имена двух красноармейцев поисковики отряда «РЕДУТ-Доброхот» обнаружили в ходе работы с информационными ресурсами Министерства обороны России и вышли с инициативой установки им памятника на кладбище села Бреды, где согласно архивным документам похоронены рядовой Соколов Кузьма Петрович, 1903-1943 гг. и рядовой Хаджемкулиев Азыз, 1919-1943 гг.

На торжественном мероприятии открытия памятника солдатам и передачи учетной карточки захоронения выступили местные поэты, прочитав стихотворения периода Великой Отечественной войны.

Напомним, что паспорт воинского захоронения представляет собой учётную карточку с информацией о местонахождении, виде и состоянии захоронения, содержит план и фотографию кладбища. В него также вносится информация о количестве захороненных и их личные данные – фамилия, имя, отчество, воинское звание, год рождения и дата смерти.

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