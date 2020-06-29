Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.06.2020 (15:46)

Экипажи самолетов морской авиации отработают нанесение наземных ударов в рамках ЛТУ в Калининградской области

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 авиационного соединения Балтийского флота приступили к проведению планового летно-тактического учения в Калининградской области.

В ходе мероприятия будут отработаны вопросы уничтожения колонн военной техники условного противника, а также осуществления огневой поддержки подразделений армейского корпуса Балтийского флота в условиях современного общевойскового боя.

При выполнении учебных задач летчики отработают также элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей, а также заход на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления.

Основная цель учения — совершенствование летной подготовки экипажей в составе штатных подразделений, отработка слетанности и грамотных действий пар в едином тактическом замысле, в том числе в маневренном воздушном бою.

В общей сложности за время учения экипажам самолетов предстоит поразить более 100 различных мишеней.

Всего для выполнения задач задействованы около 15 самолетов и свыше 100 военнослужащих лётного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи Су-30СМ и Су-24М в Калининградской области выполняют дозаправку самолетов в воздухе
Специалисты БпЛА приступили ко всеармейскому этапу конкурса «Соколиная охота-2020» в Московской области
Военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориального комплекса «Погибшим при защите Отечества» в Новгородской области
Спортивный городок нового образца будет построен в Белгородской области

Метки:
Балтийский флот , Авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false