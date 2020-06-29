29.06.2020 (14:00)

Минобороны России развернуло в Туве многопрофильный мобильный госпиталь

Министерством обороны Российской Федерации в г. Кызыл в Республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сегодня по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов совместно с главой республики Шолбаном Кара-оол проверил готовность госпиталя к работе. В ходе посещения госпиталя командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин доложил первому замминистра обороны о готовности развернутого фонда к приему пациентов.

В составе группы специалистов из Москвы в Кызыл прибыли заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ генерал-майор Олег Калачев, главный государственный санитарный врач Минобороны РФ полковник Игорь Азаров, высококвалифицированные военные врачи из военно-медицинской академии им. С.М Кирова, а также медики первого Московского государственного медуниверситета им. И.М. Аксенова и российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И. Пирогова для оказания практической и научно-методической помощи.

В кратчайшие сроки, в течение суток, госпиталь инфекционного профиля на 100 койко-мест был доставлен из Челябинской области самолетами военно-транспортной авиации ВКС России и развернут в республике Тыва

Воздушным транспортом на расстояние около 3 тыс. километров было доставлено 108 военнослужащих, а также 65 тонн медицинского имущества и материальных средств

В полевом госпитале в кратчайшие сроки были развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Медицинский персонал военного госпиталя уже приступил к приему и лечению пациентов.

В распоряжении военных медиков имеется самое современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственный вентиляции легких, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови, и другое медицинское оснащение необходимое для лечения самого широкого спектра патологий.

Всего от Центрального военного округа для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Республике Тыва привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники.

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