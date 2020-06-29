29.06.2020 (15:20)

Пензенские оружейники выбились в лидеры после двух этапов конкурса «Мастер-оружейник»

По итогам второго этапа Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник», который проходит в Пензенской области, хозяева соревнований - команда Пензенского артиллерийского инженерного института - лучше всех справились с ремонтом зенитной установки и после второй победы к ряду вышли в единоличные лидеры.

Военнослужащие состязались в экстремальной буксировке поврежденной зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнении ее ремонта. Конкурсанты эвакуировали технику на четыре километра. По пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. После устранения недостатков команды выполняли контрольные стрельбы из зенитного орудия. По итогам второго дня команда Центрального военного округа взяла "серебро". Замкнула тройку лидеров команда Воздушно-десантных войск.

Соревнования продлятся до 2 июля, всего будет пять этапов. В них принимают участие по одной лучшей команде каждого военного округа, а также ВДВ, Росгвардии и Пензенского АИИ. Участникам предстоит ещё вывести с условного поля боя, починить и произвести стрельбы из реактивных систем залпового огня и принять участие в эстафете. Также состоится этап, где команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатомётов, пулеметов, автоматов и пистолетов.

Во время подготовки и проведения конкурса принимается комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции. На полигоне Константиновка, где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен.

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