29.06.2020 (15:18)

Военнослужащие ЦВО провели персональный концерт для фронтовика наводчика РСЗО «Катюша»

В Самарской области военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии устроили концерт для участника Великой Отечественной войны, наводчика боевой машины БМ-13 «Катюша», Льва Михайловича Атменеева. Концерт был дан в честь годовщины принятия легендарной реактивной установки на вооружение Красной Армии.

У дома фронтовика в поселке Самарский Волжского района ансамбль песни и танца «Волжские Казаки» регионального Дома Офицеров исполнил такие песни как «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине» и «Баллада о солдате». Для того, чтобы поздравить Льва Михайловича, в репертуар военного ансамбля была включена песня «Катюша», которая вызвала у ветерана чувство восторга. Завершился праздник исполнением песни «День Победы».

Атменеев Лев Михайлович родился в 8 июня 1924 года в Шенталинском районе Куйбышевском области (ныне Самарская область). Был призван в Красную Армию 10 августа 1941 года. Был на Юго-Западном и Белорусском фронтах. Всю службу прошел в должности наводчика реактивной системы залпового огня «Катюша». Попадал в окружение. За годы войны был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу» и другими медалями.

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