29.06.2020 (13:55)

На Северном флоте на 75 процентов завершены работы по ремонту теплового и водопроводно-канализационного хозяйства

На Северном флоте на 75 % завершены работы по планам текущих ремонтов объектов теплового и водопроводно-канализационного-хозяйства. Как сообщил начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту Владимир Белевцев, «работы по подготовке к новому отопительному периоду на Северном флоте проводятся в соответствии с утвержденным планом подготовки объектов, зданий и сооружений к работе в зимних условиях и будут завершены своевременно».

Владимир Белевцев уточнил, что «на всех 186 котельных филиала проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей, выполняются работы по годовому техническому обслуживанию, ремонтные работы установленного оборудования».

В соответствии с планом подготовки к отопительному периоду 2020 – 2021 годов котлоагрегаты почищены от сажи и шлака, произведена замена участков инженерных сетей, выполнена замена и ревизия запорно-регулирующей арматуры.

В рамках текущего ремонта выполнены установка одной дымовой трубы, замена 10 котлоагрегатов и 46 единиц насосного оборудования, ведутся работы по замене инженерных сетей и запорно-регулирующей арматуры.

По состоянию на конец июня текущего года к новому отопительному сезону уже подготовлены 136 котельных, которые ожидают пробных топок. Завершены работы ещё на 104 объектах водоснабжения и водоотведения.



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