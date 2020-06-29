29.06.2020 (13:39)

Российские мотострелки приступили к выполнению боевых стрельб в горах Таджикистана

Российские мотострелковые подразделения 201-й военной базы приступили к выполнению боевых стрельб на равнине и в горах Таджикистана.

На горном полигоне Ляур в ходе отработки элементов наступательного и

оборонительного боя, мотострелки на штатной технике БТР-82А и БМП-2М при

поддержке танков Т-72 отрабатывают поражение целей, имитирующих бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника на дальностях от 100 до 1,5 тыс. метров. Особое внимание в ходе мероприятий уделено совершенствованию навыков командиров по управлению подразделениями с использованием носимых радиостанций «Азарт» в условиях активного радиоэлектронного подавления и применения условным противником оружия массового поражения. Половина боевых стрельб выполняется в темное время суток с использованием приборов ночного видения, установленных на военной технике и стрелковом оружие.

Всего к учениям привлечено свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц боевой техники. Завершатся учения 10 июля.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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